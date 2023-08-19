السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تهم الشارع المصرى".. صحفى يُبرز أهم رسائل الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أوضح الكاتب الصحفي جمال رائف، أهم رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي وجهها أثناء زيارته للأكاديمية العسكرية، مهمة للغاية نظرًا لتطرقه لعدة قضايا تهم المواطن المصري والشارع المصري بشكل كبير. 

وأضاف أن الرئيس السيسي بدأ حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية، برسائل دعم وتحفيز مهمة من أجل إعداد مقاتل مصري على قدر كبير من الوعي والإدراك والكفاءة القتالية، والتي تعد أحد أركان تأسيس ودعم قوة مصر الشاملة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم تطرق إلى قضايا كثيرة، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، وارتباط هذه القضايا بالواقع المحلي المصري، وتأثيرها المباشر على كل دول العالم ومن ضمنها مصر.

جمال رائف اكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

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