السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد يشارك نجله الرقص والغناء فى إحدى حفلاته (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

يحرص المطرب أحمد سعد على التواصل مع جمهوره بشكل دائم، بمشاركة لحظاته الفنية واليومية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك "سعد" مقطع فيديو له رفقة نجله "أحمد"، ليفاجئ جمهوره به، ويشاركه الغناء والرقص، وعلق عليه قائلا: "ابني الحبيب أحمد أحمد سعد، واحنا بنرقص على أغنية دب دب".

https://www.instagram.com/reel/CwIIrajsAbe/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

وطرح أحمد سعد الأيام الماضية فيديو كليب أغنية "دب دب"، على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية من إخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، ويعرف أن الأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي، كما حصدت نجاحًا عالميًا، بعد إذاعتها ضمن المشهد الأخير في الحلقة الثانية من مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، وهى تقترب الآن من حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر اليوتيوب.

المخرج المشهد ألما الفني الفكرة الغناء والرقص الف الفك

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