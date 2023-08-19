السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد والمشدد لـ 20 متهمًا بـ"خلية النزهة الإرهابية"

محكمة
محكمة

أصدرت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها على 20 متهما فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة الإرهابية".

وعاقبت المحكمة 14 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

واتهمت النيابة العامة كلًا من "محمود حسين أحمد، القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد".

ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 حتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى القضية تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، في غضون الفترة من 2015 حتی 2021/3/29 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

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