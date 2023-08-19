السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كيف علقت المعارضة على قرارات العفو الرئاسى؟ (إنفوجراف)

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

صدر قرار بالإفراج عن 30 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا اليوم، بالإضافة لقرار عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وعبر عدد من الشخصيات السياسية المعارضة عن سعادتهم وترحيبهم بتلك القرارات، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور».

وقال خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى والشكر لكل الجهات التي أسهمت في خروج تلك الأسماء.

كما أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن قرارات العفو الرئاسى تعد خطوة على الطريق الصحيح.

كما أكد طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين والقيادي بالحركة المدنية، أن تلك الخطوات إيجابية نقدرها ونثمنها وتعكس التحسن الملحوظ في الملف الحقوقي في مصر.

فيما أكد محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن الإفراج عن دومة ومحبوسين احتياطيًا خطوة إيجابية لتحسين المناخ الحقوقي.

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