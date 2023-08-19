ماذا قال الطب الشرعي في اتهام قاصر بقتل مولودها في الهرم؟

تواصل النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، التحقيق في واقعة اتهام فتاة قاصر ووالدتها ووالدها وآخرين بالتسبب في وفاة رضيع وإلقاء جثته أسفل عقار بمنطقة الهرم.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه بتشريح جثة الطفل المولود تبين أن الطفل حديث الولادة مكتمل الأشهر الرحمية في حوالي الشهر التاسع ولد حيًا وتنفس الهواء.

وتبين أنه بفحص الجثة تبين أنه في حالة تعفن رمي ولم يتبين وجود آثار أو معالم إصابات حيوية حديثة تشير لحدوث عنف جنائي ولا إشارات لعيوب خلقية أو علامات مشابهة لأحوال مرضية.

وأكدت نتيجة المعمل الكيماوي أنه بفحص العينات الحشوية المرسبة تبين تلقى عقاقير مسببة للإجهاض، فتبين وجود مظاهر ارتشاف للسائل أثناء الحمل وانتفاخ جزئي ببعض المناطق، منها الحويصلات الهوائية للرئتين، أدى ذلك إلى سد المسالك الهوائية وعدم قدرة المولود على التنفس عقب الولادة.

كانت أخلت الدائرة ١٨ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، سبيل فتاة قاصر متورطة في إلقاء جثة طفلها في مدخل عقار بمنطقة الهرم والتسبب في وفاته بكفالة ٥٠٠ جنيه.



كشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاة قاصر عمرها 16 عامًا، حملت سفاحًا من شاب بالإكراه وتمكنت من قضاء شهور الحمل والولادة وحدها حتى تخلصت من الطفل وألقته في مدخل عقار بمنطقة الهرم، حتى تم اكتشاف الأمر من قبل الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ حكم قضائي ضد والدها.