السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التيار الإصلاحى الحر يُثمن العفو الرئاسى عن أحمد دومة وآخرين

التيار الإصلاحي الحر
التيار الإصلاحي الحر

ثمَّن التيار الإصلاحي الحر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدامه صلاحياته الدستورية، والعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وأكد التيار دعمه الكامل جهود الدولة والقوى السياسية التي تسعى للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتحقيق الحقوق والحريات في آن واحد. 

ونوه التيار بأن القرار الجمهوري اليوم بالإضافة إلى الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا يؤكد جدية الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 وجدية الدولة في خلق مساحات مشتركة بين جميع أبناء الوطن لبناء الجمهورية الجديدة.

وأهاب التيار بكل القوى للاصطفاف خلف الدولة؛ من أجل بناء جمهورية جديدة بسواعد كل المصريين.

الأكثر قراءة

الصورة الأولى لـ أحمد دومة بعد العفو الرئاسى عنه

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

"رصاص حي ومطاردة في الشارع".. مقتل مقاول في شوارع الحي الراقي بالأهرام

فى زيارة رسمية.. البابا تواضروس الثانى يصل المجر

إحباط محاولة تهريب 3601 قطعة شيش إلكترونية بمطار برج العرب

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل