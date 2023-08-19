التيار الإصلاحى الحر يُثمن العفو الرئاسى عن أحمد دومة وآخرين

ثمَّن التيار الإصلاحي الحر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدامه صلاحياته الدستورية، والعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وأكد التيار دعمه الكامل جهود الدولة والقوى السياسية التي تسعى للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتحقيق الحقوق والحريات في آن واحد.

ونوه التيار بأن القرار الجمهوري اليوم بالإضافة إلى الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا يؤكد جدية الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 وجدية الدولة في خلق مساحات مشتركة بين جميع أبناء الوطن لبناء الجمهورية الجديدة.

وأهاب التيار بكل القوى للاصطفاف خلف الدولة؛ من أجل بناء جمهورية جديدة بسواعد كل المصريين.