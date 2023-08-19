المجلس الانتقالى فى النيجر يؤكد استعداده لمواجهة تدخل "إيكواس" العسكرى

أعلن المجلس الانتقالي في النيجر، اليوم السبت، أنه مستعد لأي تدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ولوّح بالانسحاب من المجموعة.

وقال وزير الدفاع المعين من قبل المجلس الانتقالي في النيجر، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده "مستعدة لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل إيكواس"، مؤكدًا أن "نيامي قد تنسحب من المجموعة الاقتصادية".

تدخل عسكري قصير الأجل

وكانت "إيكواس" أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدة أنها لن تفصح عنه وأنه سيكون تدخلًا قصير الأجل.

وقال مفوض السلم والأمن في "إيكواس"، عبدالفتاح موسى، بعد يومين من اجتماع قادة أركان المجموعة في أكرا عاصمة غانا: "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه".

وأضاف: أن "أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل، ويهدف لاستعادة النظام الدستوري"، مردفًا: "اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبًا لأي تدخل في النيجر".

وشدد مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس" بالقول: "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر"، مبينًا أن الخيار العسكري "ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل (..) لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".

وعلى مدى يومي الخميس والجمعة، اجتمع قادة جيوش دول الإيكواس في غانا بهدف دراسة وتنسيق تفاصيل قرار زعماء دولهم الأسبوع الماضي، بشأن نشر "قوة احتياط لإعادة النظام الدستوري" في النيجر.