السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الحركة الوطنية يشيد بقرارات العفو الرئاسى ويوجه الشكر للرئيس السيسى

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد

أعرب اللواء رءوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن تقديره للخطوة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة.

وأشار السيد إلى أن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة من جانب الرئيس للمطالب والآراء السياسية المتنوعة فى البلاد، مؤكدًا أن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعى فى مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز الحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة في الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي في مصر، وتتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أثنى على دور الحوار الوطني في تحقيق توافقات بناءة ووضع الحلول للقضايا المهمة التي تواجه البلاد، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في بناء الجمهورية الجديدة.

وختم رءوف السيد كلامه بالإشادة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في توفير الدعم النفسي والتأهيل للمفرج عنهم، مما يسهم في إعادة دمجهم بنجاح في المجتمع ومساعدتهم على تحقيق حياة طبيعية وإيجابية.

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