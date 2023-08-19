متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

نجح تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في أن تتغير صورته المعروفة كطبيب إلى صورة متحدث عسكري، جاء ذلك عندما نشبت كورونا أظفارها في جسد العالم، وها هو يعود وجه مدير عام المنظمة إلى شاشات الفضائيات من جديد، ليحذر من متحور جديد لكورونا أسموه إى جى فايف، وعندما يتعلق الأمر بالأمراض والأوبئة تتجه الأنظار إلى معامل شركات الأدوية يحدوها الأمل في اختراع مصل أو علاج للقضاء على الفيروس الجديد.

طبعًا لا ننازع منظمة الصحة العالمية دورها ووظيفتها التي تعمل عليها منذ عام 1948، حيث اتخذت منظمة الصحة العالمية على عاتقها مسئولية التصنيف الدولي للأمراض باعتبارها المعيار الدولي لتحديد وتسجيل الأمراض والظروف الصحية.

ولكن ألا توجد أخبار سارة عند هذه المنظمة، في ظني هناك مئات الأخبار السارة التي يمكن للمنظمة بثها حتى يخرج الإنسان من دوامات الإحباط والاكتئاب بعد المتحورات والأوبئة والأمراض، وعلى سبيل المثال زيادة متوسط أعمار البشر في الخمسين سنة الأخيرة، وكذلك إعادة الاعتبار للأمان الغذائي القادر على بناء أجساد قوية قادرة على تأسيس مصانع للمناعة بداخلها.

ولكن فيما يبدو أن منظمة الصحة العالمية قد تخصصت في بث الرعب بين البشر من خلال إعلاناتها المتوالية عن متحورات وفيروسات وعن مليارات الدولارات التي تعمل بكفاءة بشركات الأدوية، وهنا مربط الفرس.

نتذكر حالة الهلع التي أصابت الكرة الأرضية عند انتشار كورونا، ولكن لا نتذكر كيف انسحب كورونا وكادت أن تنتهي القصة، اليوم إي جي فايف يدق على الأبواب، والدكتور رئيس المنظمة عاد إلى الشاشات ليعلن عن ظهور المتحور في 51 دولة.

وكالعادة انطلق الجميع نحو محركات البحث على الإنترنت لمعرفة تفاصيل الكابوس الجديد، وفجأة صار كل شعور بالبرد والإنفلونزا هو مؤشر اقتراب المتحور من الجسد، يحدث ذلك وشبح كورونا غير بعيد عن الذاكرة الجمعية للناس.

وتبدأ مع تلك الهوجة حالة الفتوى الطبية على المقاهي، تسمع عن إمبراطوريات شركات الدواء العالمية وتجارتها التي تتجاوز ميزانيتها أموال ميزانية حروب دولية، وتسمع عن رعب أصاب عائلات بأكملها، لأن صغيرهم ارتفعت درجة حرارته.

لا أحاول التقليل من شأن العلم والدواء واحتمالات المتحورات، ولكنني أتحدث بوضوح عن ضوء النفق وعن نصف الكوب الملآن وهنا استشهد بتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، الذي قال إن الوزارة تتابع بشكل خاص كل المعلومات عن المتحور الجديد، مؤكدًا أن كل نتائج التحاليل المعملية التي جرت في المعامل المركزية بالوزارة لم تظهر وجود هذا المتحور في البلاد حتى الآن.

هنا كلام يساعدنا على الخروج من بيوتنا على عكس ما تصدره لنا المنظمة الدولية، بل هناك ما هو أكثر من بشارة في التصريحات المصرية، حيث أوضح عبدالغفار ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة، مضيفًا أن المتحورات الراهنة تعود إلى المتحور الأساسي "أوميكرون"، ولا تتسبب في إصابات شديدة.

لذلك يمكنني القول إنه من الواجب علينا نأخذ بالأسباب ونحترس ونأخذ الإجراءات الاحترازية مأخذ الجد، وفي ذات الوقت نرفض حالة الهلع والرعب التي يصدرها لنا الأخ الطبيب مدير منظمة الصحة العالمية الذي صارت إطلالته على الشاشات حملًا ثقيلًا على أرواح البشر.