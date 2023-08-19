ضبط 327 قضية مخدرات و177 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 327 قضية مخدرات، و177 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84189 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.