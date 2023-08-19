إصابة شخصين بأعيرة نارية في ظروف غامضة بالجيزة

أصيب شخصان نتيجة إطلاق النار عليهما في منطقة الصف، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الصف، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخصين بأعيرة نارية خرطوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج وإسعافهما.

حدد رجال المباحث هوية مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.