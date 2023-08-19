السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط هيروين وسلاح في حملات أمنية

الأمن العام
الأمن العام

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا سلاح نارى، عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية")، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3,600 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (805) أحكام قضائية متنوعة.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية").

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