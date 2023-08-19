السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قرارات العفو الرئاسى تحمل رسائل إيجابية للجميع

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بخروج دفعات جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا، مشيرًا إلى أنه تعاون مثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر.

ولفت "إدريس"، في تصريحات اليوم السبت، إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها.

وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي، بما يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية، بالإضافة إلى تعزيز السلم الاجتماعي، خاصة في ظل حرص الدولة على دمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، والسعي لتأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم، مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.

ونوه بأن الدولة نفذت العديد من الإجراءات لدعم الملف الحقوقي، سواء من خلال جهود لجنة العفو الرئاسي أو بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الحوار الوطني الذي خلق نوعًا من الانفتاح السياسي.

وقال إن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد استجابة من الرئيس لمطالب القوى السياسية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذا الملف جذريا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد مستهدفات الحوار الوطني الذي يعمل من أجل وضع الحلول لكافة القضايا والملفات الهامة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ومشاركة الجميع.

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