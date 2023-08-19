صفقة الأهلى المنتظرة.. «سوزا» خارج قائمة جيونبوك لمباراة أولسان بالدورى الكورى الجنوبى

أعلن الجهاز الفني لفريق جيونبوك هيونداي موتورز، بقيادة الروماني دان بيتريسكو، تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه أولسان هيونداي، ظهر اليوم (بتوقيت القاهرة)، في إطار الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الكوري الجنوبي.

وغاب المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا، المرشح للانتقال إلى الأهلي، عن قائمة فريقه جيونبوك، في مباراة اليوم.

ولم يبدأ سوزا، أساسيًا مع جيونبوك في مباراتيه الماضيتين، ليشارك كبديل في الشوط الثاني.

وشارك سوزا مع جيونبوك، في 23 مباراة خلال الموسم الحالي (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 6 أهداف.

ووضع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جوستافو سوزا، على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث دخلت إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات لضم اللاعب البرازيلي، إلا أن الأمور قد تعثرت بسبب تمسك المدرب بسوزا وعدم رغبته في التفريط فيه.

وينتهى عقد سوزا – البالغ من العمر 29 عامًا – مع جيونبوك الكوري، في ديسمبر المقبل.

يذكر أن جيونبوك يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الكوري الجنوبي، برصيد 41 نقطة.