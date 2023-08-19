42 حزبًا سياسيًا ترحب بالعفو عن أحمد دومة وإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا

رحب تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، بما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قرار العفو الرئاسى يدخل فى إطار النهوض بملف حقوق الإنسان.

ووجّه "مطر" الشكر للرئيس السيسى لإصداره قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا تهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطني الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، وتعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، خاصة منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني، وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب.