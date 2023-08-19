ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بأسلوب المغافلة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى ضم عنصرين إجراميين (مقيمين بدائرة قسم شرطة زفتى "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة".

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بدوائر (قسم شرطة زفتى، مركزى شرطة "زفتى، طنطا" بالغربية - مركزى شرطة" ميت غمر، أجا بالدقهلية")، وأرشدا عن المسروقات (عدد 8 دراجات نارية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.