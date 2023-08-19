بأسلوب المفتاح المصطنع.. ضبط عصابة سرقت شركة فى الجيزة

كشفت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مقر إحدى الشركات بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من شخصين، شريكين بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة، باكتشافهما سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم سيدتان"لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث أقرت إحدى السيدتين بارتباطها بعلاقة صداقة وجيرة بسيدة تعمل بذات الشركة وعلمها باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة، فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة صديقتها واصطناع مفتاح آخر، وتوجهت وبصحبتها باقى المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.