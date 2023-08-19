السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات عائلية.. ضبط المتهم بقتل عمه فى الدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله مزارعا، مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح بالرأس ووفاته عقب وصوله وبسؤال نجله وزوجته أقرا قيام نجل شقيق المجنى عليه، مقيم بذات الدائرة، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام "فأس" وإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية سابقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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