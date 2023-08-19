السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية جثة مجهولة بجوار نادى حلوان العام

جثة
جثة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، فحص بلاغات التغيب في واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية، بجوار نادي حلوان العام، لتحديد هويته، وتوزيع نشرة بأوصافه على أقسام الشرطة.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد مجدي، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بمدينة الموظفين بجوار نادي حلوان العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم العثور على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره يرتدي كامل ملابسه ولم يستدل على هويته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه ومعرفة سبب الوفاة. 

وتم تكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
 

نيابة حلوان الجزئية جثة مجهولة الهوية أقسام الشرطة نادي حلوان العام

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