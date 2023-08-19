تحذير صيني جديد بعد زيارة مسؤول من تايوان للولايات المتحدة

بدأت الصين تدريبات عسكرية، حول تايوان، اليوم، اعتبرتها بمثابة تحذير صارم عقب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، عن المتحدث العسكري شي يي قوله، إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

وأشار إلى أن التدريبات تهدف إلى أن تكون بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية واستفزازاتهم.

ولفت إلى أن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على السيطرة على مجالات جوية وبحرية والقتال في ظروف معارك حقيقية.