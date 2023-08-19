جلال السعيد لـ"الشاهد": مبارك طلب تأجيل الحفل الخيرى لمحمد علاء مبارك بالفيوم مساء 25 يناير

قال الدكتور جلال السعيد، وزير للنقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن الفترة التي حدثت بها ثورة 25 يناير مثلت صعوبة بالغة على جميع العناصر التي كانت تتولى المناصب الحكومية المختلفة، معبرًا: "قامت ثورة يناير صباح 28 يناير، والفترة من 25 إلى 28 يناير كانت الأوضاع سيئة للغاية وكان يشوبها التوتر والارتباك".

مظاهرات يناير

وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه في يوم 25 يناير كان في جولة تفقدية شملت جميع أنحاء الفيوم، وكانت لا توجد أي مظاهر لأي ثورة، ولكن بعد عودته للسكن في المحافظة علم أن ميدان التحرير شهد مظاهرات اليوم، وكان يقظا حتى علم خروج الثوار من الميدان بعد الـ12 مساء هذا التاريخ.

وتابع: "في صباح 26 يناير تلقيت اتصالا من رئاسة الجمهورية، وكان مخططا أن يكون هناك حدث متعلق بجمعية محمد علاء مبارك الخيرية والذي كان عبارة عن التجهيز لزواج 100 عروس بالفيوم، وكان من المفترض أن يقام بمحافظة الفيوم يوم الخميس من هذا الأسبوع، وكان السؤال من الرئاسة يدور حول هل المحافظة مهيئة لهذا الحدث أم لا في ظل الأحداث المتوترة اللي تشهدها مصر من يوم 25 يناير، وأخبرت الرئاسة بأن الفيوم هادئة ولا توجد بها أحداث شعب مقلقة، ولا يوجد مانع لتنفيذ هذا الحدث الخيري".

توجيهات الرئيس

واستطرد: "تلقيت توجيها من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بتأجيل الاحتفال لعدة أيام لحين رؤية الأوضاع التي سوف تستقر عليها الدولة".