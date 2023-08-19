السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جلال السعيد لـ"الشاهد": مبارك طلب تأجيل الحفل الخيرى لمحمد علاء مبارك بالفيوم مساء 25 يناير

جلال السعيد
جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير للنقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن الفترة التي حدثت بها ثورة 25 يناير مثلت صعوبة بالغة على جميع العناصر التي كانت تتولى المناصب الحكومية المختلفة، معبرًا: "قامت ثورة يناير صباح 28 يناير، والفترة من 25 إلى 28 يناير كانت الأوضاع سيئة للغاية وكان يشوبها التوتر والارتباك".

مظاهرات يناير 

وأكد الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه في يوم 25 يناير كان في جولة تفقدية شملت جميع أنحاء الفيوم، وكانت لا توجد أي مظاهر لأي ثورة، ولكن بعد عودته للسكن في المحافظة علم أن ميدان التحرير شهد مظاهرات اليوم، وكان يقظا حتى علم خروج الثوار من الميدان بعد الـ12 مساء هذا التاريخ.

وتابع: "في صباح 26 يناير تلقيت اتصالا من رئاسة الجمهورية، وكان مخططا أن يكون هناك حدث متعلق بجمعية محمد علاء مبارك الخيرية والذي كان عبارة عن التجهيز لزواج 100 عروس بالفيوم، وكان من المفترض أن يقام بمحافظة الفيوم يوم الخميس من هذا الأسبوع، وكان السؤال من الرئاسة يدور حول هل المحافظة مهيئة لهذا الحدث أم لا في ظل الأحداث المتوترة اللي تشهدها مصر من يوم 25 يناير، وأخبرت الرئاسة بأن الفيوم هادئة ولا توجد بها أحداث شعب مقلقة، ولا يوجد مانع لتنفيذ هذا الحدث الخيري".

توجيهات الرئيس 

واستطرد: "تلقيت توجيها من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بتأجيل الاحتفال لعدة أيام لحين رؤية الأوضاع التي سوف تستقر عليها الدولة".

جلال السعيد محاافظ القاهرة الشاهد اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

"المهن الموسيقية" تكشف تفاصيل إيقاف "كزبرة" بعد إساءته للعالم أحمد زويل

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية السبت 19 أغسطس 2023

جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" أسرار صادمة على لسان مدير سجن الفيوم لحظة الاقتحام

إنقاذ 69 مصطافًا من الغرق فى رأس البر بدمياط

النجم الساحلى يحقق فوزًا ثمينًا على النادى الرياضى القسنطينى بدورى أبطال أفريقيا

أنغام تهادى جمهورها الخليجى "لا تهجى" بعد تصدرها الترند بحفل العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس