السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين بتهمة سرقة محل فى العمرانية

متهمين
متهمين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من محل في العمرانية، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بتحريض من بائع يعمل في نفس المحل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض محل تجاري للسرقة بالإكراه في العمرانية. 

 

بإجراء التحريات تبين أن عاطلين هددا بائع بالمحل، وقيداه بحبل، واستوليا على مبلغ 25 ألف جنيه من خزينة المحل.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بتحريض من البائع، لتقسيم حصيلة السرقة بينهم.

 

تم ضبط البائع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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