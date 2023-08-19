نوتينجهام فورست يفوز على شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق نوتينجهام فورست على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى نوتينجهام فورست الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه تايوو أونيي في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق شيفيلد يونايتد من تعديل النتيجة بهدف سجله جوستافو هامر في الدقيقة 48، قبل أن يسجل كريس وود هدف الفوز لنوتينجهام فورست في الدقيقة 89.

وحصد نوتينجهام أول ثلاثة نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام أرسنال 1 / 2.

في المقابل ظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام كريستال بالاس بهدف نظيف.