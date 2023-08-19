السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نوتينجهام فورست يفوز على شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى

نوتنجهام فورست يهزم
نوتنجهام فورست يهزم شيفيلد يونايتد

فاز فريق نوتينجهام فورست على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى نوتينجهام فورست الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه تايوو أونيي في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق شيفيلد يونايتد من تعديل النتيجة بهدف سجله جوستافو هامر في الدقيقة 48، قبل أن يسجل كريس وود هدف الفوز لنوتينجهام فورست في الدقيقة 89.

وحصد نوتينجهام أول ثلاثة نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام أرسنال 1 / 2.

في المقابل ظل شيفيلد يونايتد بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام كريستال بالاس بهدف نظيف.

نوتينجهام فورست شيفيلد يونايتد الإنجليزي الدورى الانجليزى مباراة نوتينجهام فورست وشيفيلد يونايتد

الأكثر قراءة

إشادات واسعة بتخفيض مستندات «خدمات ما بعد التأسيس»: حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص

تثبيت أسعار الكهرباء.. مواطنون: الرئيس يرفض تحميل الشعب أى أعباء رغم التحديات الاقتصادية

انطلاق حفل النجمة أنغام بالعلمين الجديدة بأغنية "ونفضل نرقص"

جلال السعيد لـ"الشاهد": محمد بديع هو من كان يحكم مصر عام 2012

ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح

مصادر: الدولة تتحمل 35 مليار جنيه بعد قرار تثبيت أسعار الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس