السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيبة تغذية علاجية: أضرار الجبنة السائحة خطيرة 80 % منها مواد غير صحية

الجبنة السائحة
الجبنة السائحة

قالت الدكتورة بسمة يسري، طبيبة تغذية علاجية، إن الجبنة السائحة، ليست جبن، لأن احتوائها من الجبن لا يتجاوز 20% من مكوناتها، ويجب أن يطلق عليها “شبيه الجبن”.

 

وأوضحت خلال حلقة برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الفضائية الأولى، مساء الجمعة، أن الجبن السائحة مكونة من زيوت نباتية مهدرجة ومستحلبات تصل إلى ٨٠%، وجميعها مضرة بشكل كبير، وسعراتها عالية، ولا تحتوي على كالسيوم وفيتامين د، الموجود فى الجبن الطبيعى، وتحتوى على مواد ضارة منها فوسفات الصوديوم، ويؤدي استخدامه إلى مشكلات فى الكلى، كذلك فوسفات البوتاسيوم، المضر بالقلب والجهاز الهضمى".

 

وأضافت: "فى النهاية هى ليست جبن، وسعرها رخيص نتيجة احتوائها على زيوت نباتية منها: زيت النخيل، مما يتسبب فى أمراض السمنة والقلب والسكر واضطرابات الجهازين الهضمي والدورى، وهشاشة العظام، وكل ذلك فى حال تناولها بشكل يومي".

الجبن السائحة خطورة الجبن السائحة

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