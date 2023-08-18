الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار في إحدى مناطق أطفيح. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 أشخاص متورطين في عملية التنقيب، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهمون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

إشادات واسعة بتخفيض مستندات «خدمات ما بعد التأسيس»: حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص

مصادر: الدولة تتحمل 35 مليار جنيه بعد قرار تثبيت أسعار الكهرباء

تثبيت أسعار الكهرباء.. مواطنون: الرئيس يرفض تحميل الشعب أى أعباء رغم التحديات الاقتصادية

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

بعد عرض الأزياء الناجح في "العلمين".. مايكل سينكو يشكر "ستايل توك" على انستجرام

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس