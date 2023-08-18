ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار في إحدى مناطق أطفيح.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 أشخاص متورطين في عملية التنقيب، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهمون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.