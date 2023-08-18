الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كرة اليد.. الأهلي يحصد المركز الثاني في كأس الأبطال الدولية بعد الخسارة أمام برشلونة

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

حصد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، المركز الثاني ببطولة كأس الأبطال الدولية التي أقيمت في البوسنة والهرسك، بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة النهائية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق فريق برشلونة بنتيجة 23-12، بعد أداء ضعيف للغاية من جانب لاعبي الأهلي.

وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني بعد الظهور المميز للحارس عبد الرحمن طه والظهير الأيمن محسن رمضان وتألق إسلام راضي، ليتفوق الأهلي بنتيجة 19-14 في هذا الشوط.

وينتهي اللقاء بفوز برشلونة بنتيجة 37-31 ويحقق اللقب دون خسارة.

الاهلى برشلونة كأس الأبطال الدولية

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