حبس متهمين بقتل عامل بعيار نارى فى الدقهلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل بطلق ناري فى الصدر، بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة منية النصر.

كان مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية) مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفي عقب وصوله.

وبالفحص وسؤال شقيقه قرر قيام (عاملين – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).. بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاه شقيقه، كانت بحوزة أحدهما، فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما والمجنى عليه لخلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.. كما أرشد أحدهما عن (السلاح المستخدم - طلقات من ذات العيار) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.