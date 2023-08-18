بعد عرض الأزياء الناجح في "العلمين".. مايكل سينكو يشكر "ستايل توك" على انستجرام

وجه المصمم العالمي مايكل سينكو الشكر لبرنامج "Style Talk" الذي يعرض على شاشة قناة “ON” من خلال ستوري على موقع "إنستجرام".

وكان البرنامج قد أجرى حوارًا مميزًا مع سينكو ووجه من خلاله الشكر لمصر وعبر عن إعجابه الشديد بمهرجان "العلمين" وبالأجواء الجميلة التي عاشها خلال عرض الأزياء وكذلك أشاد بالمصممين المصريين موضحاً أن مصر سيكون لها مستقبل باهر في عالم الأزياء والموضة.

وكانت مدينة العلمين الجديدة قد شهدت عرض أزياء عالمى ضخم لـ المصمم العالمى مايكل سينكو ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023.

وقدم عرض الأزياء العالمى فى العلمين مشهد مذهل للعالم على أرض مصرية.

وتعد إشادة مايكل سينكو بمهرجان العلمين وتوجيهه الشكر لبرنامج "ستايل توك" بمثابة تأكيد على نجاح الشركة المتحدة في تنظيمها للمهرجان والتغطية المميزة لقنواتها لكل فعالياته بشكل احترافي ومهني.