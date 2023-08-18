الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات: هناك إرادة سياسية حقيقية لترجمة ما يخرج عن الحوار الوطني

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

علق الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، علي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إنه هذه ليس المرة الأولي التي يستجيب فيها الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية حقيقية لترجمة ما يخرج عن الحوار الوطني إلى سياسات أو تشريعات جديدة، وبالتالي هذا يشير إلى أن الدعوة للحوار الوطني صادقة، وأن هناك إرادة سياسية لفكرة الإصلاح السياسي الحقيقي الشامل.

وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة سبقت الحوار الوطني تدل علي الاصلاح السياسي من قبل القيادة السياسية، ومنها وقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.

الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد فايز فرحات اكسترا نيوز

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