الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يقرر مد إجازة اللاعبين لبداية شهر سبتمبر

الزمالك
الزمالك

أخطر الجهاز الإداري لفريق الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض بمد فترة الإجازة التي حصلوا عليها عقب البطولة العربية.

جاء ذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، مد فترة الراحة السلبية حتى أول سبتمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري.

وكان أوسوريو قد سافر إلى بلاده لقضاء عطلة قصيرة قبل العودة إلى القاهرة وبداية فترة الإعداد مع الزمالك استعدادا للموسم الجديد.

وحصل المدرب الكولومبي على شهرين من مستحقاته المالية المتأخرة قبل أن يغادر القاهرة اليوم متجهًا إلى كولومبيا.

الزمالك الكولومبي خوان أوسوريو الزمالك يقرر مد إجازة اللاعبين لبداية شهر سبتمبر

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