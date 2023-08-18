وزارة العمل توفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل للمصريين بالخارج خلال عام

وفرت وزارة العمل، نحو 91 ألف و144 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، عن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة ب9 بلدان عربية وأوروبية.

كما نجحت الوزارة وفقا لآخر إحصاء لها، في تشغيل 478 ألف و857 مصري، وذلك من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال المدة المذكورة.

وساهمت الوزارة في خفض معدل البطالة، حيث قامت بتشغيل 593 ألف و859 شاب وفتاة، وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.

كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.