تفحم جثتين فى حريق سيارة على طريق السخنة باتجاه المعادي

تفحمت منذ قليل جثتي شخصين مجهولي الهوية، داخل سيارة ملاكي نشب فيها حريق أثناء سيرها على طريق السخنة اتجاه المعادي وتم السيطرة على الحريق بالسيارة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا من الخدمات المعينة على الطريق، يفيد بتفحم جثتي شخصين مجهولي الهوية، داخل سيارة ملاكي نشب فيها حريق أثناء سيرها على طريق السخنة اتجاه المعادي

وانتقل رجال المرور والأمن مصحوبين بسيارة إسعاف والإطفاء وتم نقل الجثث إلى أقرب مستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.