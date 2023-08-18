الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز بطل فيديو محاولة سرقة سيارة بالتجمع الأول

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز عاطل بطل فيديو محاولة سرقة سيارة بالقاهرة الجديدة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحقيقات. 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكى عن طريق كسر الزجاج الخلفي، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلًا سيارة ملاكي قيادته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل - له معلومات جنائية- وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  المتهم، واعترف بشروعه في سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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