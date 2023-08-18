اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة.



الجمعة 11 أغسطس:

- الهلال الأحمر يبدأ لقاءات توعوية لطلبة المدارس ضمن أنشطة برنامج المهارات الحياتية، والذى ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم، بهدف صقل مهارات الطلاب عن طريق الأنشطة الفنية والترفيهية.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يستحدث المستهدفين من حملاته في التوعية والتدريب لتشمل الأبناء كريمي النسب، ويبدأ التدريبات من محافظة الغربية، ويواصل تدريباته المتنوعة على مستوى 16 محافظة .

السبت 12 أغسطس:

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل وفد التحريات العسكرية الفرقة الثالثة للتعرف على أنشطة المركز البحثية والعلمية في المجال الاجتماعي والجنائي وتطوير معارفهم بالآليات التكنولوجية الحديثة في الكشف عن الجريمة.

- معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالى يستقبل العارضين الجدد حتى 4 سبتمبر 2023، ويشهد اقبالا كبيرا على المنتجات المتنوعة من الاكسسوارات والمفروشات واشغال الخوص والسجاد والكليم.

الأحد 13 أغسطس:

- القباج تستقبل روسيلا فانيلى نائب مدير مكتب مصر برنامج الأغذية العالمى والوفد المرافق لها، لمناقشة الخطة القطرية للمنظمة، والاتفاق على استمرار التعاون في مجالات الألف يوم الأولى، والتمكين الاقتصادي، وتحسين جودة حياة صغار الفلاحين، ونظم الرصد والمعلومات الجغرافية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين وعدد من العاملين لدعم المركز وحل مشكلات العاملين به، ولمراجعة خطط تطويره واستثمار خدماته لصالح ذوي الإعاقات البصرية وضعاف البصر.

- فى إطار التعاون المشترك بين مديريتى التضامن الاجتماعي والزراعة بالمنيا، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزارعة، تم الانتهاء من فعاليات الدورة التدريبية لإعداد الميسرات والجمعيات الشريكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

الاثنين 14 أغسطس:

- القباج تلتقي بقيادات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، لمناقشة مقترح الخطة السنوية للوحدة، وآليات اختيار الوحدات الفرعية، واستكمال تفعيل المنظومة الالكترونية للمنظمات الآهلية.

- القباج تترأس اجتماعا لفريق عمل منظومة "إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر" بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، لمراجعة خطط التوسع في تطبيق منهجية إدارة الحالة لدعم ومساندة الأطفال والأسر المعرضين للخطر.

- في إطار مبادرة "الطالب المنتج" لتعزيز الاستثمار في البشر ومحاربة الفقر، القباج تعلن إطلاق حزمة من برامج التدريب للالتحاق بسوق العمل لإجمالي 10 آلاف طالب، وتخصص منحة للذين يجتازون الاختبارات بقيمة تتراوح من 10-15 ألف جنيه لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال السبعة أشهر من عام2023، وتعلن عن تقديم الصندوق للخدمات العلاجية لإجمالي 98 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة يطلق المرحلة الثالثة للعمل بمحافظة بنى سويف باستهداف التمكين الاقتصادى لأسر تكافل وكرامة وينفذ بشمال سيناء لقاءا تعريفيا تحت شعار من الدعم النقدى الى الاستقلالية المالية.

الثلاثاء15 أغسطس:

- القباج تلتقي مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولي مؤسسة باثفايندر انترناشونال، لمناقشة خطة التعاون في مشروع "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال بالتنسيق مع الوزارة وشركاء حكوميية وأهليين.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.. وتستعرض آخر ما وصل إليه برنامجي " مودة" و" ٢ كفاية".. وجهود الوزارة في دعم الأسرة المصرية انطلاقا من مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية.

- في إطار تعزيز الوعي الطلابي والاستثمار في شباب الجامعات، الأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي، لإطلاق ندوة حول "برامج الحماية الاجتماعية ودعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية".

- القباج تستقبل جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، بهدف التنسيق لدفع جهود الحماية الاجتماعية والتعايش المجتمعي للاجئين، وبصفة خاصة جموع السودانيين الوافدين عبر محافظة أسوان جراء الأزمة السودانية الجارية.

- صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الأثر المجتمعي لحملة "أنت أقوى من المخدرات" بمؤتمر الأكاديمية الطبية العسكرية، والصين تصف الحملة أحد أهم الحملات المؤثرة في مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي.

الأربعاء 16 أغسطس:

- القباج تلتقى بالدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان وأمين عام المجلس القومي للسكان لمناقشة سبل التعاون في إطلاق مبادرة للتسويق المجتمعى لوسائل تنظيم الاسرة بمشاركة مؤسسات المجتمع الاهلى، ولاستعراض محاور مؤتمر السكان المرتقب إطلاقه في أول سبتمبر.

- تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، القباج تقرر إنشاء وحدة مركزية بالهيكل الإداري لوزارة التضامن الاجتماعي لدمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين وتصرح تطوير عمل الوحدة لتقديم خدمات الرعاية التامينية والصحية والاجتماعية لاسر الشهداء والمصابين.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى للتوعية بقضايا التنمية والاسرة "علشان ولادكم... احسبوها صح" تنظم لقاءات جماهيرية موسعة بمحافظة الفيوم تهدف إلى التوعوية بقضيتي عمالة الأطفال والزيادة السكانية، وإقبال كبير من أهالي القرى المستهدفة.

- صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري يوقع المرحلة الثانية لمشروعي الدمج التعليمي للطلبة ذوى الاعاقات البصرية والذهنية بمحافظات القاهرة والجيزة واسيوط بالتعاون مع الجمعيات الشريكة بهدف تهيئة ودعم 50 مدرسة حكومية وتوفير الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة.

الخميس 17 أغسطس:

- عبد الغفار والقباج يلتقيان للتنسيق بشأن تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين، ويبحثان موضوعات تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والربط بين مبادرة فحص المقبلين على الزواج وبرنامج "مودة"، وتكامل خدمات كفالة الأطفال، وآلية التعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس تحتفى بتوزيع 120 شهادة محو أمية على الدارسين من عملاء الدعم النقدي تكافل وكرامه في إطار برنامج لا أمية مع تكافل الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئه العامة لمحو الأمية .

- بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية، تنطلق مرحلة جديدة من فعاليات تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بشأن "ملاحظة ومراقبة أعراض الاضطرابات النفسية والمزاجية للمراهقين وسبل الإحالة للدعم".

- برنامج تكافل وكرامة يراجع التظلمات الواردة خلال الشهرين الماضيين بالتنسيق مع جميع المحافظات، ويُعلن عن صرف 2,6 مليار جنيه مصري لإجمالي 4,63 أسرة مستفيدة من الدعم النقدي بما يشمل 20 مليون فرد في جميع المحافظات.