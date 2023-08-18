وزارة العمل: وحدة تدريب مهنى متنقلة تنتقل إلى قرية جديدة بأسوان

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة أسوان بشأن انتقال وحدة التدريب المتنقلة لأهالى مدينة نصر النوبة بالمحافظة، للتدريب على مهنة الخياطة والتفصيل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير برامج تدريبية على المهن التي تحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتحسين قدراتهم على العمل للالتحاق بفرص مناسبة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم في تحسين مستويات معيشتهم.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان في تقريره الذي تلقته الوزارة أنه في إطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك، وتحت رعاية وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ولدفع عجلات الإنتاج وتأهيل كوادر مدربة يمكنها الالتحاق بفرص عمل متعددة في العديد من التخصصات، انتقلت الوحدة المتنقلة لبدء التدريب المهني لفتيات أسوان على مهنة الخياطة والتفصيل وتنفيذ أول برنامج الأسبوع المقبل ولمدة شهر وبعدد ساعات تدريبية 150 ساعة على فترتين صباحية ومسائية.

وأضاف مدير المديرية أن التدريب المتاح يوفر للمتدربات مناهج تدريبية على أحدث الآلات والمعدات المستخدمة في تلك المهنة، وتعلم فنون التفصيل والخياطة على أيدي مدربين ماهرين جرى اختبارهم في الوزارة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، وذلك لإكسابهم مهارات جديدة وتعليمهم مهنة تجعلهم مؤهلين لدخول سوق العمل أو فتح مشروع خاص بهم يستطيعون من خلاله كسب أرزاقهم تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع قرى ونجوع مدينة نصر النوبة، منوهًا بأنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة التقديم في مراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة وكذلك من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

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جانب من الحدث