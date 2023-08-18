الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 10 متدربات  بالوحدة المتنقلة وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام بتقديم برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل في شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أفاد فيه أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الفتيات من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات المعيشة لهم ولأسرهم، ورافق وكيل المديرية خلال تفقد فعاليات الختام وعرض المنتجات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني .

واضاف وكيل المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الإلتحاق ببرامج التدريب المجانية التى توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة من خلال التقديم بإدارة التدريب بالمديرية او بمقرات مراكز التدريب المهنى داخل المحافظة  لمن هم في سن 18 سنة إلى 45 سنة  للحاصلين على المؤهلات العليا او المتوسطة أو بدون مؤهل  والتى تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى .

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