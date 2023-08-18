ريهام الشبراوى: مقترح تشريعى لتمكين الأم من الوصاية بعد وفاة الأب

أشادت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» بالحوار الوطنى، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمخرجات الحوار الوطنى، مشيرة إلى أن ذلك يثبت مدى الاهتمام الرئاسى بالحوار الوطنى منذ محطاته الأولى، مرورًا بكل محطاته المتتالية.

وقالت المقرر المساعد للجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى»: إن استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى، وتوجيهه بدراستها من قبل الجهات المعنية تمهيدًا لتنفيذها، مسألة تُبشّر المواطنين بتحقيق هذه التوصيات وإدخالها حيز التنفيذ الفعلى. ورأت أن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق كامل أهدافه، بداية من إحداث التوافق الوطنى بين الأحزاب المختلفة، مرورًا بطرح قضايا الشارع وقضايا المواطنين المهمة، وإجراء نقاشات حولها انتهت بالتوصيات التى وجّه الرئيس بدراستها تمهيدًا لتنفيذها.

■ ما رأيك فى استجابة الرئيس السيسى للمخرجات الأولى للحوار الوطنى؟

- استجابة محمودة للغاية، تثبت أهمية هذه المخرجات، ومدى الاهتمام الرئاسى بالحوار الوطنى منذ محطاته الأولى، مرورًا بالجلسات النقاشية حتى الوصول إلى المخرجات، وتُبشّر المواطنين بتحقيق هذه التوصيات وإدخالها حيز التنفيذ الفعلى.

الحوار الوطنى جاء ليناقش كل تحديات المجتمع، وكيفية تضافر جهود حلها مع كل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين، الذين شاركوا برؤى وأفكار ومقترحات تضمنت العديد من الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ما سيسهم فى أن تكون مخرجات الحوار قادرة على الحل والمواجهة بكل الطرق.

وقد عمل الجميع بجد واجتهاد منذ اليوم الأول لفعاليات الحوار الوطنى، بهدف الوصول إلى مرحلة رفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونأمل خيرًا ونتفاءل بالمقبل فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيات.

■ كيف جرى العمل فى اللجان المتخصصة لإعداد وصياغة توصيات الحوار الوطنى فى مختلف الملفات؟

- هناك حالة من الحراك والعمل المستمر داخل أروقة الحوار الوطنى، إلى جانب زخم كبير فى كل المناقشات داخل اللجان، التى وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من القضايا والملفات المرتبطة بالشارع وأحوال المواطنين بشكل ملموس وحقيقى.

كما كانت هناك حالة من الجدية الشديدة خلال المناقشات، فرضها الإيقاع السريع والحيوى داخل اجتماعات اللجان، ما ساعدنا فى الوصول إلى أفضل المخرجات فى نهاية الأمر.

واللجان المتخصصة عملت بإخلاص وحيادية شديدة، وحرصت على النظر لكل المقترحات والتوصيات، وانتقت ما هو جيد وصالح التطبيق ويتماشى مع موارد وقدرات الدولة، دون إقصاء لأى رأى، فكل المقترحات تم النظر إليها على قدم المساواة.

■ من ضمن توصيات لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» اقتراح بتشريع جديد حول قضية «الوصاية على المال».. ما أهم بنوده وأهدافه؟

- أبرز ملامح هذا التشريع يتعلق بتمكين الأم من الإنفاق على أبنائها، دون أن يواجهها أى عائق، مثل الجد أو أى من الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاة الأب، وهى مسألة ترتبط بالحفاظ على حقوق المرأة، وتنفيذ صالح أبنائها، ووضعها فى مكانة تسمح لها بمباشرة الإنفاق على أبنائها، ورسم وتحديد مصيرهم بشكل يتلاءم مع مقتضيات العصر الحالى وتحدياته الراهنة.

وتوافقت اللجنة فى هذه القضية على ضرورة إنشاء صندوق للاستثمار على نحو أفضل فى أموال الأطفال الذين يتوفى والدهم، ونقل الوصاية من الجد إلى الأم كمسألة توافق حولها الجميع.

وخصصنا جلسات شملت مناقشات مطولة حول مسألة الوصاية على المال، استطلعنا من خلالها كل الآراء الفقهية والعملية والتشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى أفضل الطرق التى تمكن الأم من الوصاية على أموال أبنائها، بالنظر إلى الواقع والتحديات الراهنة.

■ وماذا عن توصيات اللجنة فى قضية العنف ضد المرأة؟

- خصصنا جلسات لمناقشة كل ما يتعلق بسبل مكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسرى بصفة عامة، وإنشاء الأجهزة التنفيذية والكيانات المنوطة بذلك، وإدخال تعديل تشريعى يحمى المرأة من أشكال العنف ويحددها على نحو سليم وخاص.

كما عقدنا جلسة نقاشية أخرى تطرقنا من خلالها إلى التحديات الرقمية فى هذه المسألة، التى تتعلق بأشكال العنف والتحرش والابتزاز والتهديد الإلكترونى.

وكان العديد من التوصيات فى هذه القضية محل توافق بين أعضاء اللجنة، خلال الجلسات التى حضرها كبار الخبراء والقامات الوطنية، كلٌّ فى مجاله.

■ هل الحوار الوطنى نجح فى تحقيق أهدافه حتى الآن؟

- كل الملفات التى تم التطرق إليها على مائدة لجان الحوار الوطنى تستحوذ على أهمية وأولوية بالغة، نظرًا لضروريتها فى حل مشكلات الشارع، وأهمها المحليات، وملف الوصاية على المال، وقضايا الأسرة التى تتمتع بالطابع المجتمعى، الذى يحتاج لمزيد من الحلول والرؤى التى ترضى الجميع.

وجميع القضايا الأسرية تحديدًا يحتاج إلى نقاش موسع قادر على تقديم حلول متكاملة، وهذا دور الحوار الوطنى، الذى اهتم بعرض كل مشكلة، سواء الوصاية على المال، أو الأحوال الشخصية، أو العنف الأسرى، بحضور كل الأطراف المعنية بالمشكلة، سواء أحزابًا أو متخصصين أو علماء وفقهاء فى الدين.

فالحوار الوطنى جاء ليعبر عن احتياجات المواطن، ومشاركة كل فئات وعناصر المجتمع فى تقديم الحلول، ما يسهم فى الدخول إلى الجمهورية الجديدة بحلول لجميع المشكلات التى تؤرق المجتمع.

لذا يمكن القول إن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق كامل أهدافه، بداية من إحداث التوافق الوطنى بين الأحزاب المختلفة، مرورًا بطرح قضايا الشارع وقضايا المواطنين المهمة، وإجراء نقاشات انتهت بالتوصيات والقرارات التى وجّه الرئيس السيسى بدراستها تمهيدًا لتنفيذها.

وكل التوصيات التى تم التوصل إليها حتى الآن إيجابية للغاية بكل تأكيد، وتبرهن على الجدية الكاملة التى يتمتع بها القائمون على الحوار الوطنى، من حيث الرغبة فى تطبيق المقترحات وإدخالها حيز التنفيذ فى أقرب وقت.