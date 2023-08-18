«ثقافتنا في إجازتنا».. ألوان من التراث السوهاجي على مسرح ثقافة بورسعيد

أقام مسرح قصر ثقافة بورسعيد، عددا من الفعاليات الفنية المقامة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية، باقة متنوعة من الرقصات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السوهاجي منها "السوهاجية، الربابة، وتخلل الرقصات فاصل من الغناء الشعبي غناء الفنان عصام عبد الله، الذى قدم أغنية عيون بهية وسط تفاعل الجمهور بالغناء، ثم توالت الفقرات الاستعراضية، فن الموال، رنة الخلخال، التحطيب، الاستعراضات تصميم وتدريب الكابتن محمد الرز.

وتقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، وتستمر حتى 29 أغسطس الحالي، بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن برنامج فني حافل لقصور الثقافة بعدة محافظات ساحلية في المبادرة الصيفية يلقي إقبالا وتفاعلا كبيرا.

«الهيئة العامة لقصور الثقافة» .. إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

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