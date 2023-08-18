الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب فتيات المنيا على التفصيل والخياطة

تدريب فتيات المنيا
تدريب فتيات المنيا على التفصيل والخياطة

تابعت مديرية العمل بمحافظة المنيا البرنامجين التدريبين على مهنة التفصيل والخياطة، بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، في إطار بروتوكول التعاون المشترك  بين المديرية وجمعية نور القمر،، ودورة تدريبية اخري بوحدة التدريب المتنقلة بقرية ابيوها مركز ابو قرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير افضل البرامج التدريبية، وتأهيل الفتيات وتمكينهم اقتصادياً للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج..

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا أشار فيه الي متابعة أداء المتدربين في التدريب والمستوى الفني الذي وصلوا اليه خلال الدورتين بمركز التدريب المهني،يستفيد منهما  34 متدربة، كما وعد المتدربين بعد انتهاء التدريب ستوفر لهم المديرية فرص عمل لائقة لدمجهم في سوق العمل بالمنشات المتخصصة في صناعة الملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

وأضاف مدير المديرية، انه في نفس السياق وتفعيلاً لبروتوكول التعاون مع جمعية نور القمر وتحت إشراف أيمن الجزار مدير ادارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية، جرى متابعة دورة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرية ابيوها مركز ابو قرقاص بحضور 15 متدربة، لتأهيل الفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل، على أيدي مدربين ماهرين تحت وبمتابعة دورية من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، التي اعتمدت خطة التدريب الجديدة للعام 2023 / 2024 والتي بدأت المديرية في تنفيذها بالمحافظة لتوفير افضل الخدمات التدريبية المجانية للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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