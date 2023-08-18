قناة الناس| كيف يدخل الذنب صاحبه الجنة؟.. يسرى جبر يُجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الذنب قد يدخل صاحبه الجنة، لأن الذنب يجعل العبد يلوم نفسه ويندم فيتوب فيدخل الجنة من باب التائبين، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل: “رُبَّ ذَنبٍ أَدخَلَ صَاحِبَهُ الجَنَّةَ”.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ بن عطاء الله السندري قال في حكمه: “رُبَّ معصية أورثت ذلاً و إنكساراً خيرٌ من طاعة أورثت عزاً و إستكباراً”، فيجب على العبد أن يشعر بالإفتقار في كل أحواله لأن التوبة طاعة.

وأوضح جبر، أن من واظب على الأعمال في الأوقات المذكورة يرزق بها العون على ما أخذ بسبيل من أفعال الطاعات، وان الهمم تموا غلى مراتب العلية، لافتًا إلى أن كل طاعة يفعلها العبد تورث نشاطًا في النفس وقوة للإقدام على طاعة أخرى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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