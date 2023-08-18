الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كيف يدخل الذنب صاحبه الجنة؟.. يسرى جبر يُجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الذنب قد يدخل صاحبه الجنة، لأن الذنب يجعل العبد يلوم نفسه ويندم فيتوب فيدخل الجنة  من باب التائبين، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم القائل: “رُبَّ ذَنبٍ أَدخَلَ صَاحِبَهُ الجَنَّةَ”.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ بن عطاء الله السندري قال في حكمه: “رُبَّ معصية أورثت ذلاً و إنكساراً خيرٌ من طاعة أورثت عزاً و إستكباراً”، فيجب على العبد أن يشعر بالإفتقار في كل أحواله لأن التوبة طاعة.

وأوضح جبر، أن من واظب على الأعمال في الأوقات المذكورة يرزق بها العون على ما أخذ بسبيل من أفعال الطاعات، وان الهمم تموا غلى مراتب العلية، لافتًا إلى أن كل طاعة يفعلها العبد تورث نشاطًا في النفس وقوة للإقدام على طاعة أخرى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس اعرف نبيك الذنب قد يدخل صاحبه الجنة باب التائبين

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