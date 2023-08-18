الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": موسكو تحظر دخول عدد من مسئولى مولدوفا إلى البلاد

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو حظرت، اليوم، دخول عدة مسئولين من مولدوفا إلى البلاد، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك بعد قرار مولدوفا "غير الودي" بطرد 22 دبلوماسيًا روسيًا في إجراء يؤدي لمزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل.

وغادر 22 دبلوماسيًا روسيًا من كيشيناو عاصمة مولدوفا في 14 أغسطس تاركين عددًا صغيرًا من الموظفين.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "هذا الخطوة غير الودية تؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات بين روسيا ومولدوفا، التي تشهد أزمة وخيمة بالفعل بسبب التصرفات من جانبها".

جاء ذلك بعد استدعاء سفير كيشيناو لدى موسكو للتعبير عن رفض خطوة مولدوفا.

وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ المبعوث بأنه "في رد فعل مماثل، سيُمنع عدد من المسئولين من جمهورية مولدوفا من دخول روسيا الاتحادية"، ولم تذكر الوزارة أسماء المسؤولين من مولودوفا المحظور دخولهم روسيا ولم تحدد عددهم، وتتشارك مولدوفا الحدود مع أوكرانيا ومع رومانيا الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

روسيا مولدوفا

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