إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى سوهاج"

شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 اتجاه محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع آثاره عقب توقفه جزئيًا نتيجة الحادث الصحراوى الشرقى بعد نقطة الكيلو 80 اتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة "أ . م . إ"، 43 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إصابة "م . أ . م" 10 سنوات باشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة "ش . م . ح"، 38 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة "ع . أ . م" 10 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة "ر. أ . م" 11 سنة باشتباه كسر بالساعد وكدمات وسحجات بالجسم، وإصابة "أ . أ . م" 4 أشهر باشتباه نزيف بالمخ وكدمة بفروة الرأس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم تم رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار الجهات المعنية التى تولت التحقيق فى الواقعة.