الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق بتهمة القيادة المسرعة وصدم سيارة بالجيزة

حبس سائق
حبس سائق

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق سيارة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقيادة المسرعة وصدم أخرى بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بالجيزة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضاً حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص أمكن التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى" وبسؤالها قررت أن شقيقها "مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر" هو مستقل السيارة التى تعرضت للحادث، وبسؤاله قرر بوقوع الحادث على النحو المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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