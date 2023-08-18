الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وفد الصليبخات الكويتى: تنظيم البطولة العربية للجودو بالعلمين فاق توقعاتنا

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

قال مدخر سليمان، رئيس وفد الصليبخات الكويتي، إن التنظيم الذي شهدته البطولة العربية للجودو بالعلمين فاق توقعاتهم جميعًا.

الجودو 

وأكد رئيس وفد الصليبخات الكويتي، خلال حواره لفضائية "دي إم سي"، أن التنظيم في العلمين الجديدة لهذه البطولة العربية أكثر من رائع، معبرًا: "التنظيم جبار، واستطعنا الحصول على ميدالية ذهب و4 ميداليات فضة و7 برونزية".

فعاليات العلمين الجديدة

وأضاف في حديثه، أن فريق الكويت استطاع الحصول على المركز الثالث من بين الفرق المشاركة في التصفيات النهائية لهذه البطولة الكبيرة.

وتوجه بخالص الشكر للدولة المصرية على هذا التنظيم الذي فاق توقعات الجميع لهذه البطولة العربية في العلمين الجديدة.

وانطلقت منافسات البطولة العربية للجودو والتي تقام بالعلمين منذ عدة أيام والتي سوف تستمر حتى 18 أغسطس الجارى بمشاركة الكثير من الدول العربية.

ويشارك من مصر 30 فريقًا بإجمالي 192 لاعبًا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعمًا، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 على مستوى الناشئين.

مدخر سليمان ؤئيس وفد الصلبيخات الكويتي دي ام سي البطولة العربية للجودو العلمين الجديدة

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