اللاعب السعودى بسام السويدى: نشكر مصر على التنظيم الجميل للبطولة العربية للجودو

أشاد اللاعب السعودي بسام السويدي، بتنظيم مصر للبطولة العربية للجودو التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

وقال في تصريحات متلفزة: "البطولة على مستوى عالٍ جدًا، اللاعبون والمدربون جاهزون بشكل قوي، نشكر مصر على التنظيم الجميل للبطولة، لم يقصروا معنا في تقديم الوجبات وتنظيم دخول اللاعبين".

اختتمت، اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

وشارك من مصر 30 فريقًا بإجمالي 192 لاعبًا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعمًا، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 لاعبًا على مستوى الناشئين.