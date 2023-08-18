الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العالمى للاقتصاد الأخضر: مصر لديها فرص عظيمة لاستخدام الطاقة المتجددة

الدكتور محمد كفافي
الدكتور محمد كفافي

علق الدكتور محمد كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، على نجاح مصر في تموين أول سفنية حاويات بالوقود الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الوقود الأخضر عبارة عن غاز الميثانول، ويتم استخدامه بعناصر نظيفة للطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية.

وأضاف أن العالم في مسار التحول الأخضر، لأنه الأفضل اقتصاديًا وبيئيًا، موجهًا الشكر للجهات المعنية على هذه الجهود.

وثمّن جهود مصر في تموين أول سفينة حاويات بالوقود الأخضر بإفريقيا والشرق الأوسط، في ميناء بورسعيد، موضحًا أن ذلك بداية جيدة جدًا أن مصر بدأت تتحرك بتوصيات حديثة من مؤتمر كوب 27.

وأوضح أن مصر أصبحت لها الريادة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال، لأن مصر لديها فرص عظيمة لاستخدام الطاقة المتجددة.

رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر اكسترا نيوز بالوقود الأخضر محمد كفافي

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