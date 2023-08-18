البطولة العربية للجودو.. مدرب الصليبخات الكويتي: التنظيم ممتاز لأبعد الحدود (فيديو)

قال فيصل العنيزي، مدرب الصليبخات الكويتي، إن البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، ممتازة لأبعد الحدود، ومن أفضل البطولات التي شاركوا فيها.

وأضاف خلال تصريحات صحفية: "الحمد لله، حققنا ذهبية و4 فضيات و8 برونزيات، وفزنا بالمركز الثالث بالفرق".

اختتمت، اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

وشارك من مصر 30 فريقًا بإجمالي 192 لاعبًا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعمًا، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 لاعبًا على مستوى الناشئين.