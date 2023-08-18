الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هل يكتب للمريض أجر عمله؟.. يسرى جبر يُجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ طريقة الإنسان في عبادته لله تختلف بين حالات العافية عنها في حالات المرض.

وأضاف "جبر"، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الإنسان إذا كان في حال عافيته يصلي كل فريضة في الجامع، فإذا أصيب ومكث في منزله واضطر إلى الصلاة في المنزل وهو على سرير المرض يكتب الله له الصلاة في حال مرضه كأنه في المسجد مع الجماعة، مؤكدًا أن الله رحيم بعباده، وعلق: "المولى يعامل العبد بنيته".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس اعرف نبيك الإنسان في مرضه يكتب له عمله حال عافيته الإنسان يعبد الله في حاله العافية

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جهود مكثفة لأمن البحر الأحمر لكشف لغز العثور على جثتين

تعرف على موعد إجازة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2023

عودة التيار الكهربائى لقرية كفر الحمادية بالمنوفية بعد 14 ساعة من انقطاعها

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق جمصة الدولى بالدقهلية

إصابة شخص بطلق نارى بسبب خلافات على أرض زراعية بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس