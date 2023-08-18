قناة الناس| هل يكتب للمريض أجر عمله؟.. يسرى جبر يُجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ طريقة الإنسان في عبادته لله تختلف بين حالات العافية عنها في حالات المرض.

وأضاف "جبر"، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الإنسان إذا كان في حال عافيته يصلي كل فريضة في الجامع، فإذا أصيب ومكث في منزله واضطر إلى الصلاة في المنزل وهو على سرير المرض يكتب الله له الصلاة في حال مرضه كأنه في المسجد مع الجماعة، مؤكدًا أن الله رحيم بعباده، وعلق: "المولى يعامل العبد بنيته".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.