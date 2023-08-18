الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات برصاص الاحتلال فى مواجهات متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، نظّمت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص المعدني، بينهم صحفيون ومتضامنون أجانب، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

وفي منطقة الفخذ، أصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في منطقة نبع بقرية قريوت جنوب نابلس، والعديد بحالات اختناق، جراء إطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.

الفلسطينيين الاحتلال قوات الاحتلال الفصل العنصري الضفة الغربية

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