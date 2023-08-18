الحاصلة على ذهبية البطولة العربية للجودو: "سعيدة إنّي شرفت بلدي"

أشادت إحدى اللاعبات المشاركات في البطولة العربية للجودو في مدينة العلمين الجديدة بالتنظيم الرائع للبطولة.

وقالت اللاعبة خلال حوارها مع قناة "إكسترا نيوز": "بقالي 8 سنوات أتدرب جودو، وسعيدة جدًا بمشاركتي في بطولة العلمين وإن شاء الله أكرر المشاركة مرة أخرى".

وأضافت: "حصلت على الميدالية الذهبية وسعيدة جدًا إني شرفت بلدي".

وشهدت مدينة العلمين الجديدة اليوم الجمعة ختام منافسات البطولة العربية للجودو بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم و الناشئين و الأشبال.

ويشارك من مصر 30 فريقًا بإجمالي 192 لاعبًا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعما، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 على مستوى الناشئين.